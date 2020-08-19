Koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde COVID-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum" sözlerine yer vermişti.

"Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Oflaz'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Koca, paylaşımında, "Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım" sözlerine yer verdi.