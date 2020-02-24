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Koronavirüs tedbirleri devam ediyor, THY İran'a seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY) , koronavirüs nedeniyle İran'da İsfahan, Meşhed, Tebriz ve Şiraz'a olan seferlerini 27 Şubat'a kadar iptal etti. Öte yandan THY'nin başkent Tahran'a  günlük yapılan sefer sayısı da 2'ye düşürüldü
Koronavirüs tedbirleri devam ediyor, THY İran'a seferlerini iptal etti
24 Şubat 2020 - DHA
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İSTANBUL- Koronavirüs nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün artmasının ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye gelen uçaklarda İranlı yolcuların Türkiye'ye gelişini durdurmuştu.

Edinilen bilgilere göre THY, 27 Şubat'a kadar İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz seferlerinin iptal edildi. Başkent Tahran'a günlük yapılan sefer sayısı da 2'ye düşürülürken,  bu süreçte ulusal ve uluslararası otoriteler ile 'korona virüs' kaynaklı durum değerlendirilmesinin yapılacağı öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus iran thy

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