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Koronavirüs teşhisi konulan en genç hasta 1 aylık, en yaşlısı ise 90 yaşında
Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu (NHS) yetkilileri, bugün düzenledikleri basın toplantısında koronavirüs (2019-nCoV) teşhisi konulan hastaların en gencinin 1 aylık bebek; en yaşlısının ise 90 yaşında bir kişi olduğunu açıkladı
Koronavirüs teşhisi konulan en genç hasta 1 aylık, en yaşlısı ise 90 yaşında
04 Şubat 2020 - DHA
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Çin- NHS yetkilileri bugün düzenlenen basın toplantısında, ülke genelinde yayılan koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. NHS yetkilileri, koronavirüs teşhisi koyulan hastaların en gencinin 1 aylık bebek, en yaşlısının ise 90 yaşında bir kişi olduğunu belirtti. Öte yandan, teşhis koyulan hastaların ortalama 20 gün gözlem altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı

10 Bin sağlık personeli Vuhan'a gidecek

Basın toplantısında soruları yanıtlayan yetkililer, yarına kadar koronavirüse karşı mücadele için Vuhan’a gidecek olan sağlık personeli sayısının 10 bini bulmasını beklediklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus cin vuhan

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