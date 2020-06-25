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Koronavirüs testi sırasında, sosyal mesafe kuralı ihlal edildi
Esenyurt’ta askere gitmek isteyen gençlerin Covid-19 testi için toplum sağlık merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Covid-19 testi yaptırmak için gelen gençlerin, bekleyişi sırasında sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.
Koronavirüs testi sırasında, sosyal mesafe kuralı ihlal edildi
25 Haziran 2020 14:53 - İHA
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İstanbul Esenyurt’ta askere gidecek gençler toplum sağlık merkezinde Covid-19 testinden geçti. Test yaptırmak için Esenyurt Sağlık merkezi önünde toplanan gençler Covid 19 testi bekleyişi sırasında sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.

Görevlilerin sık sık uyarılarda bulunduğu askere gidecek gençlerin yapılan uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralını sık sık ihlal ettikleri görüldü.

Sırada bekleyen bir genç, “Askerlik muayenesi için geldik. Böyle olacağı belliydi. Virüsten korkuyor herkes. Bir önlem alınmalıydı” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 testi askere gidecek gencler sosyal mesafe askerlik muayenesi

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