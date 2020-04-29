Koronavirüs testi tartışması: ciple hastaneye girmeye çalıştı

Olay dün akşam saat 19.00 sıralarında Esenyurt'ta bulunan bir özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Güleryüz öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle evinin yakınında bulunan bir özel hastaneye başvurdu. Görevlilere koronavirüse yakalandığından şüphelendiğini söyledi. Bunun üzerine görevliler Güleryüz'ü vezneye yönlendirdi. Vezneye giden Güleryüz'ün iddiasına göre kendisinden ücret istendi.

CİPLE HASTANE KAPISINDAN GİRMEYE ÇALIŞTI

Bunun üzerine tartışma çıktı. Öfkeyle dışarı çıkan Güleryüz, aracıyla hastane kapısından içeri girmeye çalıştı. Mahmut Güleryüz, ağabeyine ait ciple hastane kapısına çarptı. Geri manevra yaparak tekrar kapıya çarpan Güleryüz camların kırılmasına neden oldu. Yaşanan tüm bu anlar hastane içerisinde büyük paniğe neden oldu. Olay anı saniye saniye vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Güleryüz'de kendi cep telefonuyla görüntü çekerek hastane yetkililerine tepki gösterdi. Hastanenin güvenlik görevlileri duruma müdahale ederek, Güleryüz'ü cipten indirerek polisi çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli adamı gözaltına alırken, cipte çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

"BEN DE SİNİRLENDİM ARACIMLA GİRDİM"

Yaşanılan olayı anlatan ve pişman olduğunu söyleyen Mahmut Güleryüz, " İki üç gündür öksürüğüm vardı. Öksürüğüm geçmedi. Geçmeyince de kovid-19 testi için hastaneye gittim. Bana en yakın hastane buydu. Test için ücret talep ettiler benden. 'Biz de şüpheleniyoruz tomografi çekilecek' dediler. Ondan sonra ödeme yerine geçince 4 bin lira hesap çıkardılar. Bu tutarı ödeyecek gücüm olmadığını söyledim. Tv'lerde de söylediler 'ücretsiz yapılması gerekiyor' denildi. Sinirlendiğim için' arabayla girerim beni ciddiye alın' dedim. Bana 'ne yaparsan yap' dediler. Ben de sinirlendim aracımla girdim. Yapmaman gerekirdi ama o an sinirle yaptım. Pişmanım yapmamam gerekirdi " diye konuştu. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Güleryüz savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Bu arada olayın meydana geldiği özel hastaneden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

"28.04.2020 tarihinde hastanemizde gerçekleşen şiddete dayalı olayla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına tarafımızdan bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Sağlık Bakanlığı yönetiminde koronavirüs salgını sebebiyle oluşturulan algoritmaya göre, herhangi bir özel hastaneye başvuran hastaların muayene ve tetkikleri yapıldıktan sonra COVID-19 tanısı konulması halinde süreç boyunca oluşan ve oluşacak tüm masrafları Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından karşılanmakta, hastadan herhangi bir ücret alınmamaktadır. 28.04.2020 tarihinde, saat 19.00 civarında gerçekleşen söz konusu olayda; ilgili şahıs hastanemizin acil servis birimine gelerek ve herhangi bir somut COVID-19 belirtisine sahip olmadığı halde, COVID-19 tanısı için gerekli testlerin yapılmasını istemiştir. O sırada acil servis birimimizde görevli hekimimiz gerekli muayeneyi yaptıktan sonra COVID-19'a ilişkin bir bulgu gözlemlemediğini ancak istediği takdirde gerekli tetkik ve tahlillerin yapılabileceğini aktararak, şahsı acil servis birimimizim bankosuna yönlendirmiştir. O sırada bankoda görev yapan çalışma arkadaşlarımız şahsa ilgili algoritma doğrultusunda uygulanması gereken süreci anlatmış, ilgili tetkik ve tahlillerin masrafı kendisine bildirerek onayını istemiştir"

"ŞİKAYETÇİ OLUNMUŞ VE KONU YARGIYA İNTİKAL ETMİŞTİR"

"Masrafın telaffuz edilmesiyle birlikte, şahıs beklenmeyen bir biçimde sözlü şiddete başvurmuş, hastanemizde sürdürülen sağlık hizmetlerinin aksamasına ve acil servis birimimizde tedavi alan/almaya hazırlanan hastalarımızı rahatsız edici davranışlarda bulunmaya başlamıştır. Şahıs ilgili görevlilerimizin uyarılarına aldırış etmeden, acil servis kapısından çıkarak binamızın otopark kısmında duran özel aracına binmiş ve zarar verme kastıyla binamızın girişine birkaç kez çarparak, binamızda maddi zarara, ayrıca hem personelimizde hem de hastalarımızda korku ve paniğe neden olmuştur. Bu nedenle 155 aranarak polis çağrılmış ve saldırgan kişi gelen polis ekipleri eşliğinde karakola götürülmüştür. Şahıs hakkında şikayetçi olunmuş ve konu yargıya intikal etmiştir. Pandemi süreci nedeniyle büyük özveriyle, gece-gündüz demeden toplum sağlığı için çalışan bizler söz konusu olayın yaşanması nedeniyle duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşır, hem şiddete maruz bırakılan personelimiz hem de o sırada hastanemizde bulunan ve ilgili şahsın yaşattığı dehşete tanıklık eden hastalarımız adına hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bilginize sunarız. Bu olayın sağlık kurumlarında yaşanan son şiddet vakası olmasını diliyor, bu vesileyle tüm toplumumuzu bir kez daha "Sağlıkta şiddete hayırö demeye çağırıyoruz."