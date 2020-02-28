Koronavirüs TFF'nin de gündeminde, futbol kamuoyuna bilgilendirme yapıldı

İSTANBUL- TFF Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle; "Tüm dünya ülkelerinin gündemine oturan Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakalarının komşu ülkelerimiz (İran, Irak, Yunanistan, Gürcistan) dâhil bir çok ülkede görülmesi nedeni ile Koronavirüs enfeksiyonundan korunma tedbirleri konusunda futbol kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

- Ülkemizde, olası vakaların doğrulanması T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü Referans Laboratuvarının sorumluluğundadır.

- Şüpheli vakalar bulunduğunuz şehrin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmelidir.

- Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları (ateş, öksürük, aksırık, nefes darlığı vb) bulunan vakalarda Yeni Koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır.

- Hastalığın kişiye bulaştıktan sonra bulguların ortaya çıkması 14 güne kadar uzayabilmektedir.

Korunma:

- Ateş ve öksürüğü olanlarla 1 metreden yakın temastan kaçınılmalı, mümkünse el sıkılmamalıdır.

- Eller sık sık sabun ile yıkanmalı veya en az %60 alkol bazlı dezenfektan ile silinmelidir.

- Hapşırma, öksürük sırasında ağız ve burun mendil ile kapatılmalı, kullanılmış mendil atılmalıdır. Sonrasında elin yıkanması önemlidir. Mendil olmadığı zamanlarda, ağız ve burun avuç içi yerine el karşı kulağı tutar gibi kıvrılmış kolun dirsek iç kısmı ile kapatılmalıdır.

- Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk yaşıyorsanız erken tıbbi yardım alınmalı ve seyahat geçmişi var ise ilgili hekim ile paylaşılmalıdır.

- Halen Yeni Koronavirüs vakalarının yaşandığı bölgelerde canlı hayvanlarla ve hayvanlarla temas eden yüzeylerle doğrudan korumasız temastan kaçınılmalıdır.

- Çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünlerin tüketiminden kaçınılmalıdır.

- Yıkanmamış elle ağız,burun ve göze dokunulmamalıdır.

- Ateş ve öksürük varsa günlük işler için dışarı veya seyahate çıkılmamalı, evde kalınmalıdır.

- Kendinizi hasta hissediyorsanız fiziksel aktiviteden kaçınılmalıdır.

Vaka görülen ülkelere gidecek kişilerin yapması gerekenler:



Yüksek vaka sayısı veya hızlı vaka artışının görüldüğü ülkelere seyahatler mümkünse ertelenmelidir. Zorunluluk durumlarında seyahat planlayanlar için aşağıdaki uygulamalar önerilir;

- Hasta insanlarla temastan kaçınılmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

- Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirmelidir.

- Gıda güvenliği önerilerine dikkat edilmelidir (çiğ süt ve hayvansal ürünler tüketmemek, çiğ tüketilecek sebze ve meyveleri iyice yıkayarak tüketmek gibi).

- Yabani ve evcil hayvanlar (canlı veya ölü) ile temastan kaçınılmalıdır.

- El hijyenine dikkat edilmelidir, sık aralıklar ile temizlenmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

- Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kâğıt mendil ile kapatılması, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılmasına dikkat edilmesi çevreye hastalık etkenin bulaşmasını azaltmada etkilidir.

- Özellikle solunum enfeksiyon bulguları (ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürme, boğaz ağrısı gibi) varlığında, öksürük ve hapşırma sırasında yukarıda belirtilen uygulamalara dikkat edilmesi, ellerin sık olarak yıkanması, hasta kişilerin mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnun kapatılması, mümkünse tıbbi maske kullanılması önerilmektedir. Hasta olmayan kişilerin maske takmasına gerek yoktur.

Yolculuk dönüşü 14 gün içinde ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gelişirse sağlık kuruluşuna başvurmaları ve seyahat öyküsünü bildirmeleri gerekmektedir."