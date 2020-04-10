Koronavirüs tıp fakültesinde öğretilen temel yasayı değiştirecek mi?

MEDİMAGAZİN-Normal zamanlarda tıbbın temel yasalarından olan ve hatta tıp fakültesinde 1. Dersin konusu olan “önce zarar verme” kavramı üzerinde tartışmalar başladı. Bu “zorunluluk” “bireysel” hastanın hakkını korurken, pandemiler sırasında tek bir birey hastanın korunmasından ziyade, tedavi eden doktorun ve tüm toplumun korunması gerekliliği ilgili tartışmalar ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Akgül ile British Medical Journal dergisinde konsultan doktor Zoe Fritz’in kaleme aldığı Nisan ayında yayınlanan yazısı hakkında Medimagazin'e konuştu:

“Önce zarar verme” tıp dünyası öğretileri içinde yaşamsal derecede önemli bir zorunluluktur. Tıbbın ana felsefesidir. Doktor Zoe nin yazdığı yoruma dayalı yazıda aslında bu felsefenin yine aynı tarzda kullanıldığı görülmektedir. Covid-19 gibi pandemilerde artık tek bir hasta değil, hastalık potansiyeli olan toplum vardır. Bu gibi kriz durumlarında bireysellikten çok “önce topluma zarar verme” kavramı aslında yine aynı felsefeden kaynaklanmaktadır. Burada doktorun karşısındaki muhatap, birey değil toplumdur ve bu toplumu koruyabilmek yani “önce topluma zarar verme” için de “önce kendini koru” kavramı gelişmektedir. Çünkü toplumla direkt ilişkisi olan sağlık çalışanlarının kendileridir.

Aslında Dr Zoe’nin yazısında esas anlatılmak istenen konu, bu tip pandemilerde hastaneye yatmış olan hastalarda “kardiyopulmoner resüstasyonun” yani “kalp/akciğer durmasında yeniden canlandırma” işleminin nasıl olması gerekliliğidir.

Normal zamanlarda yani pandemi olmayan dönemlerde hastanede yatan yetişkinlerde kalp arresti yani herhangi bir nedenle kalp durması her 1000 kişide 1 ila 10 arasındadır. İşin ilginç yanı kalp durması eğer kalp hastalıkları dışındaki bir hastalıktan oluyorsa hastanın durumu daha da kötü sonuçlanıyor. Kalbi duran hastaların %80’inde kalpte hiç ritm yani olmuyor yani içinde elektrik aktivite olmayan kalp bir et yığını gibi oluyor. Bu durumda kalbin cihazla elektriksel şok tedavisi de mümkün olmuyor ve bu hastaların hayata geri dönüş oranları %15 ve 20 ler civarında oluyor. Buna rağmen elektrik şoku ile tedavi edilen kalp durmalarında neredeyse hastaların yarısı yaşama tutunuyor.

Kalp durmasında yeniden canlandırma işlemi veya klasik ismiyle CPR sırasında hastanın hava yolu açıklığı sağlanmalı, hastanın kanına oksijen geçmesi için akciğerlere nefes aldırılmalı, göğse bastırılmalı, ilaç tedavisi başlanmalı ve hastanın kalp ritmine göre elektriksel şoklama yapılmalıdır.

Halbuki yeniden canlandırma sırasında doktora hastada olan virüs bulaşma riski vardır. Daha da kötüsü Covid-19 hastalarında entübasyon yapılıp, yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olanlarında hayatta kalma oranları düşük seyretmektedir, ki bu durum CPR yapılanlarda daha da kötü olabileceği öngörüsünü bize sağlamaktadır.

Sonuç olarak biz doktorlar yararlı sonuçlarını tam olarak ispatlayamasak da bazı tedavi metodları uygularken “en azından hastaya zararı yok” ilkesini kabul ederiz ve işlem sonrası hastayı takibe alırız. Covid-19 hastanın kalbi durmuş ise yapılacak yeniden canlandırma işleminin aslında çok da etkili olmayacağı ama buna rağmen doktor ve sağlık çalışanları için çok da riskli olacağı düşünülmektedir. Bu çok can sıkıcı bir durumdur ama BMJ dergisinde bu konuyu kaleme alan Dr Zoe Fritz böyle düşünmektedir. Doktorumuz ayrıca bu yazıyı Editöryal olarak yazmıştır ki bu aslında dergi ve yayınevinin de neredeyse aynı düşüncede olduğunu göstermektedir.

Eğer bu kural gelecek ise, kişisel düşüncem, bunu bir doktorun kendi kararına bırakmamak gerekliliğidir. “Bundan sonra pandemilerde toplum sağlığını riske atmamak için, CPR uygulamalarında kısıtlamalar olacaktır” gibi genel bir kural olup olmayacağı hem tüm tıp dünyasında etik, hukuki, tıbbi, vicdani ve sosyolojik olarak tartışılmalı hem de tüm toplumun bilgisine sunulması gerekmektedir.