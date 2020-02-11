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Koronavirüs üst düzey yetkilileri koltuklarından etti
Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bini aşarken salgının çıkış noktası Vuhan kentinin bağlı olduğu Hubey eyaletinde, üst düzey yetkililer görevlerinden alındı
Koronavirüs üst düzey yetkilileri koltuklarından etti
11 Şubat 2020 - AA
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ANKARA- Çin resmi basınında çıkan haberlerde, Hubey Sağlık Komisyonu'ndan sorumlu Çin Komünist Partisi Sekreteri Cang Cin ve Komisyon Başkanı Liu Yingzi ile yerel Kızılhaç yetkilisi Cang Çin'in görevlerine son verildi.

Cang ve Liu'nin yerine Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Vang Hışıng'in atanacağı belirtildi. 

Bu arada Pekin'deki üst düzey yetkili Çın Yişin'in salgının kontrol altına alınmasına rehberlik etmek amacıyla Vuhan'a gönderildiği kaydedildi.  

Üst düzey yetkililerin görevlerinden alınmalarının yanı sıra Çin Komünist Partisi tarafından cezalandırılabileceği ifade ediliyor. 

Çin'de salgın nedeniyle can kaybı 1016 olmuş, salgından etkilenenlerin sayısı da 42 bin 638'e yükselmişti. Can kaybının 974'ü salgının merkez üssü Hubey eyaletinde yaşanmıştı. 

Anahtar Kelimeler:

cin ulusalsaglikkomisyonu koronavirus

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