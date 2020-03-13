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Koronavirüs vaka yönetimi güncellendi: Hasta başvurusunda neler yapılacak?
Sağlık Bakanlığı Covid-19 için çıkardığı rehberi güncelledi
Koronavirüs vaka yönetimi güncellendi: Hasta başvurusunda neler yapılacak?
13 Mart 2020 15:23 -
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Sağlık bakanlığı halk Sağlığı Genel Müdürlüğü COVID-19 (SARS-CoV2 ENFEKSİYONU) REHBER'ini güncelledi.

Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberin tamamı için TIKLAYINIZ

SON GÜNCELLEME İLE NELER DEĞİŞTİ?

•Olası Vaka tanımı güncellenmiştir.

•Genel Bilgiler alt başlığında güncellemeler yapılmıştır.

•Olası Vaka Takip Algoritması’nda olası/kesin vakanın takip edileceği hastanelere ait düzenlemeler yapılmıştır.

•1. basamak ile 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında Vaka Yönetim Şeması eklenmiştir.

•Numune alınması bölümünde alınacak örnek türü ve sayısı güncellenmiştir.

•Temaslı tanımı güncellenmiştir.

•Hasta odasına giriş başlığına 7. ve 8. maddeler eklenmiştir.

•Çamaşır suyu hazırlama oranları eklenmiştir.

•Hasta bakım ve tedavi algoritması eklenmiştir.

•Rehberde metinlerde genel düzenlemeler yapılmıştır.

 

Birinci Basamakta vaka yönetimi şu şekilde olacak

 

İkinci ve 3. basamakta ise:

Anahtar Kelimeler:

covid-19 vaka yonetimi

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