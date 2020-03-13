Koronavirüs vaka yönetimi güncellendi: Hasta başvurusunda neler yapılacak?

Sağlık bakanlığı halk Sağlığı Genel Müdürlüğü COVID-19 (SARS-CoV2 ENFEKSİYONU) REHBER'ini güncelledi.
SON GÜNCELLEME İLE NELER DEĞİŞTİ?
•Olası Vaka tanımı güncellenmiştir.
•Genel Bilgiler alt başlığında güncellemeler yapılmıştır.
•Olası Vaka Takip Algoritması’nda olası/kesin vakanın takip edileceği hastanelere ait düzenlemeler yapılmıştır.
•1. basamak ile 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında Vaka Yönetim Şeması eklenmiştir.
•Numune alınması bölümünde alınacak örnek türü ve sayısı güncellenmiştir.
•Temaslı tanımı güncellenmiştir.
•Hasta odasına giriş başlığına 7. ve 8. maddeler eklenmiştir.
•Çamaşır suyu hazırlama oranları eklenmiştir.
•Hasta bakım ve tedavi algoritması eklenmiştir.
•Rehberde metinlerde genel düzenlemeler yapılmıştır.
Birinci Basamakta vaka yönetimi şu şekilde olacak
İkinci ve 3. basamakta ise:
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA