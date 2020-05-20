Koronavirüs vakalarının yüzde 80'inden 'süper yayıcı' etkinlikler sorumlu olabilir

BBC Türkçe'nin Daily Telegraph gazetesinden aktardığına göre, salgın hastalıkların çoğunda yüzde 20'ye yüzde 80 kuralı geçerli oluyor. Yani vakaların büyük çoğunluğu, az sayıdaki hastalık taşıyan bireyler tarafından yayılıyor.

Bunun, HIV, kızamık, Ebola ve Mers ile Sars gibi koronavirüsler için de geçerli olduğu belirtiliyor. Yeni tip koronavirüste de durumun bu olduğuna inanılıyor.

"KORONAVİRÜSÜN YAYILMASINDA AZ SAYIDA BİREY ROL OYNADI"

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu ve Alan Turing Enstitüsü'nün analizine göre, Kovid-19'un yayılmasında az sayıda birey rol oynadı. Çin dışındaki salgınlar üzerine yapılan çalışmaya göre, ikincil bulaşmaların yüzde 80'inden, enfekte bireylerin yüzde 10'u sorumlu.

Çalışmada, "Araştırmamız süper yayıcı etkinliklere odaklanmanın yararlı olabileceğini gösteriyor. Çoğu enfekte birey salgının yayılmasında rol oynamıyor, görece nadir görülen süper yayıcı etkinlikleri önlemek, salgının yayılmasını önemli derecede düşürebilir" denildi.

SALGININ HIZLA YAYILDIĞI YERLER

Kovid-19 salgınının hızla yayıldığı yerler arasında, hastaneler, bakımevleri, büyük yatanhaneler, yiyecek işleme tesisleri ve pazar yerleri sayılıyor.

Geçen hafta Peru'nun başkenti Lima'daki bir toptan meyve pazarındaki her beş satıcıdan, dördünde virüse rastlandığı hatırlatılıyor. Kapalı spor salonları ve egzersiz stüdyoları da süper yayıcı etkinlik yerleri olarak geçiyor.

Güney Kore'de yapılan bir araştırmaya göre, 12 mekanda Latin dansı dersleri alan 112 kişinin, 24 gün içinde enfekte oldukları belirtiliyor. Uzmanlar "Kalabalık spor tesislerinde yoğun fiziksel egzersiz yapmak, enfeksiyon riskini artırabilir. Salgınlarda, kapalı yerlerde yoğun idmanlar minimize edilmeli" diyor.