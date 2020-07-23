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Koronavirüs: Yarasaların bağışıklık sistemi virüsü nasıl alt ediyor?
Bilim insanları, altı yarasa türünün genetik kodlarını çözdü.
Koronavirüs: Yarasaların bağışıklık sistemi virüsü nasıl alt ediyor?
23 Temmuz 2020 11:31 - BBC Türkçe
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Bu kodlar, yarasaları ölümcül virüslere karşı koruyan "istisnai bağışıklık sistemlerine" yönelik genetik ipuçlarını içeriyor.

Araştırmacılar bu bilgiyi, yarasaların koronavirüsleri hastalanmadan nasıl taşıyabildiklerinin gizemini çözmekte kullanmayı umuyor.

Uzmanlar, bunun en nihayetinde şimdi içinde bulunduğumuz ve gelecekte yaşanabilecek salgınlarda, insan sağlığına yardımcı olabilecek çözümler sağlayabileceğini söylüyor.

University College Dublin'den Prof. Emma Teeling deşifre ettikleri "mükemmel" genetik dizilerinin, yarasaların "müstesna bir bağışıklık sistemine" sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

Teeling BBC'ye yaptığı açıklamada "Zaten evrimleşmiş bir sistem ve tekerleği yeniden icat etmemize gerek kalmıyor. Şimdiyse atmamız gereken adımları anlamamıza yarayacak araçlara sahibiz. Bunu yapacak ilaçlar geliştirmeliyiz" dedi.

Prof. Teeling, yaşayan 1421 yarasa türünün genetik şifrelerini çözmeyi amaçlayan Bat1K Projesi'nin kurucularından.

Teeling, "Bu genler, sonunda insanlarda yaşlanmayı ve hastalıkları azaltmak için kullanılabilecek genetik çözümleri tespit etmek için gereken araçlar" diye konuştu.

Covid-19'un yarasalardan çıktığı ve henüz tespit edilemeyen başka bir hayvan aracılığıyla, insanlara bulaştığı düşünülüyor. Sars, Mers ve Ebola gibi bir dizi başka hastalık da insanlara bu yolla bulaştı.

Çevre koruma uzmanları, yarasaların yargılanmaması gerektiğini, kendi doğalarında bırakıldıkladında, insan sağlığına yönelik çok az bir risk oluşturduklarını söylüyor.

Yarasalar aynı zamanda doğanın dengesi açısından da hayati önemde. Bir çoğu meyve tohumlarını yayıyor, bazı türler ise bir gecede milyonlarca ton böcek yiyor.

Anahtar Kelimeler:

yarasa bagisiklik virus genetik ipuclari covid-19

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