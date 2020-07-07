Koronavirüse 'basit bir grip' demişti... Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Bolsonaro, dün koronavirüs semptomları göstermesi üzerine kendisini karantinaya almış, tüm programlarını iptal etmişti.

COVİD-19 İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI TEPKİ TOPLAMIŞTI

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz aylarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, virüs için "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı” ifadesini kullanmıştı.

BOLSONARO'NUN MASKE KULLANMASI İÇİN MAHKEME KARARI ÇIKARTILMIŞTI

Başkent Brasilia'da 9. Federal Mahkeme Hakimi Renato Borelli, Bolsonaro ve korumalarının başkentte topluma açık alanlarda zorunlu olarak maske kullanmaları gerektiğine; aksi takdirde günlük 2 bin Brezilya reali (yaklaşık 500 dolar) para cezası uygulanmasına karar vermişti.