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Koronavirüse 'basit bir grip' demişti... Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Brezilya basınında göre Bolsonaro'da yüksek ateş belirtileri bulunuyordu.
Koronavirüse 'basit bir grip' demişti... Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
07 Temmuz 2020 18:27 - MEDİMAGAZİN
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Bolsonaro, dün koronavirüs semptomları göstermesi üzerine kendisini karantinaya almış, tüm programlarını iptal etmişti.

COVİD-19 İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI TEPKİ TOPLAMIŞTI

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz aylarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, virüs için "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı” ifadesini kullanmıştı.

Brezilya'da sağlık sistemi alarm veriyor

BOLSONARO'NUN MASKE KULLANMASI İÇİN MAHKEME KARARI ÇIKARTILMIŞTI

Başkent Brasilia'da 9. Federal Mahkeme Hakimi Renato Borelli, Bolsonaro ve korumalarının başkentte topluma açık alanlarda zorunlu olarak maske kullanmaları gerektiğine; aksi takdirde günlük 2 bin Brezilya reali (yaklaşık 500 dolar) para cezası uygulanmasına karar vermişti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun maske kullanması için mahkeme kararı çıkarıldı

 

Anahtar Kelimeler:

bolsonaro brasilia covid-19 covid-19 testi pozitif cikti semptomlar

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