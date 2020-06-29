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Koronavirüse karşı etkili olduğu söylenen Remdesivir'in bir kür tedavi için fiyatı: 21 bin 375 TL
ABD'de Gilead adlı ilaç şirketi tarafından üretilen ve corona virüsü vakalarında "acil durumlarda kullanım izni" alan remdesivir'in bir kür tedavi için fiyatı 2 bin 340 dolar (16 bin TL) olarak açıkladı. Bu fiyatın ABD dışındaki gelişmiş ülkeler için belirlendiği, ABD fiyatının 3 bin 120 dolar (21 bin 375 TL) olacağı belirtildi. İlacın etkinliğine dair araştırma ve tartışmalar devam ediyor.
Koronavirüse karşı etkili olduğu söylenen Remdesivir'in bir kür tedavi için fiyatı: 21 bin 375 TL
29 Haziran 2020 18:23 - Sözcü
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ABD’li ilaç şirketi Gilead Sciences, corona virüsü tedavisi için “acil durumlarda kullanım izni” alan “remdesivir” adlı ilacın fiyatını gelişmiş ülkeler için bir kürlük tedavide 2 bin 340 dolar (16 bin TL) olarak açıkladı.

Market Watch’un haberine göre, ilacın ABD’de bir kürlük tedavi için fiyatı 3 bin 120 dolar (21 bin 375 TL) olacak.

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ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR
İlaç henüz ABD Gıda ve İlaç İdaresi’den (FDA) henüz sadece “acil durumlar” için onay alan ilacın, corona virüsü hastalarının hastanede yatma süresini kısalttığını öne süren araştırmalar yayımlanmıştı. İlacın ne kadar etkili olduğuna dair araştırmalar ve tartışmalar devam ediyor.

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İlaç ABD dışında Japonya ve Güney Kore’de acil durumlar için kullanım izni almıştı.

Şirket, damar yoluyla enjekte edilen Remdesivir'in ağustos ayında soluma yoluyla kullanılan versiyonunu insanlar üzerinde deneylerine başlamayı planladığını açıklamıştı.

Gilead’in ABD borsalarında işlem gören hisselerinin değeri, yıl başından bu yana yüzde 15 arttı.

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