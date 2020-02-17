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Koronavirüse karşı geleneksel tedavi yöntemleri işe yarar mı? Çin deneyecek
Çin'de Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 2 bin yıllık geleneksel tedavi yöntemleri de deneniyor
Koronavirüse karşı geleneksel tedavi yöntemleri işe yarar mı? Çin deneyecek
17 Şubat 2020 - AA
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ANKARA- Bloomberg News'da yer alan habere göre, Hubey'deki yeni sağlık komisyon başkanı Vang Hışhıng basına yaptığı açıklamada, Vuhan'da bazı hastanelerde geleneksel Çin tıbbı tedavilerinin de kullanıldığını söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede Batı tıbbı ve geleneksel ilaçların bir arada kullanıldığını ifade eden Vang, "Çabalarımız iyi sonuçlar vermeye başladı." dedi.

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang Şinmin, koronavirüsle mücadelede Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiğini açıklamıştı.

Japonya'da koronavirüs vakalarında artış

Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkede 91 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 510'a çıktığını duyurdu. 

Açıklamada ülkedeki vakalardan 454'ünün Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta salgın nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde bulunduğu kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

vuhan geleneksel cin tibbi kovid-19

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