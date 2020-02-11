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Koronavirüse karşı mobil uygulama
Çin'de hastalığın yayılmasını engellemek için 'Close Contact Detector' ismi verilen bir sistem devreye alındı
Koronavirüse karşı mobil uygulama
11 Şubat 2020 - AA
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İSTANBUL - Koronavirüs salgınının etkili olduğu Çin'de hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla insanlara risk altında olup olmadıklarını bildiren bir telefon uygulaması geliştirildi.

BBC'de yer alan habere göre, 'Close Contact Detector' ismi verilen uygulama ile Çin'de vatandaşlara koronavirüslü olduğu teşhis edilen kişilerin yakınlarında olup olmadığını söyleyecek. Habere göre uygulama Çin devleti, China Electronics Technology Group Corporation (CETC) ve sağlık ve ulaştırma sistemlerinden gelen veriler yardımıyla hayata geçirildi.

Çin'de halihazırda koronavirüs riski taşıyan kişilerin evde kalmaları ve en yakın sağlık görevlilerini hastalıkları ile ilgili haberdar etmeleri isteniyor.

Son verilere göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı, 43 bin 97'ye ulaştı. Salgın nedeniyle 1018 kişi yaşamını yitirirken can kayıplarının 1016'sı Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus cin close contact detector

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