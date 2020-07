Koronavirüse karşı mücadelede favipiravir seferberliği

Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim’in Ar-Ge gücü ve tecrübesiyle sadece 1 hafta gibi rekor sürede teknoloji transferi dahil tüm hazırlıkları tamamlanan ilaç, Türkiye’de ilk defa Abdi İbrahim’in uluslararası standarttaki yüksek teknoloji donanımlı Esenyurt tesislerinde üretildi, Türkiye’de sadece Novelfarma tarafından Sağlık Bakanlığı’na 200.000 tableti hibe edildi ve ilacın ilk ihracatı yapıldı.

Türkiye’nin lider ilaç şirketi Abdi İbrahim, 108 yıllık tecrübesi ve güçlü üretim altyapısıyla ülkemizin COVID-19 ile mücadelesinde öncü rol üstlenmeye devam ediyor. Salgının ilk başladığı günlerde tedavi protokolüne alınan klorokin fosfat etken maddeli ilacın hammaddesini Hindistan ve Çin’den olağanüstü şartlarda temin ederek ilacın üretimini gerçekleştiren ve 1,6 milyon tableti Sağlık Bakanlığı’na bağışlayan Abdi İbrahim, şimdi de tedavi protokolüne giren ve Novelfarma tarafından geliştirilen Favipiravir etken maddeli ilacın üretiminde stratejik rol üstlendi.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut şu ifadeleri kullandı:

‘’Tarihi bir dönemden geçiyoruz, tüm dikkatimizle misyonumuzun gereğini yerine getiriyor, hayatı iyileştirmek için çalışıyoruz’’. Abdi İbrahim’in 108 yıllık ilaç sektörü tecrübesiyle Türkiye’nin tarihine tanıklık eden köklü bir marka olduğunu hatırlatan Nezih Barut, ‘’Köklü markalara tarih farklı sorumluluklar yükler. Biz bir asrı aşkın süredir hayatı iyileştirmek için çalışıyoruz. Ülkemizin milli ve lider markası olmanın gururunu taşıyoruz. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı pandemi sürecinde her güne aynı sorumluluk bilinciyle uyandık. Klorokin fosfat bazlı ilacımızı kendi adımıza üretip Bakanlığımıza hibe etmenin ardından, ülkemizin yüz akı ilaç firmalarından Novelfarma tarafından geliştirilen ve hastalığın tedavisindeki en etkili ilaçlardan biri olan Favipiravir’in üretimine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. İlacın yurtiçinde üretilmesi ve bir an önce hastalara ulaştırılması en kritik meseleydi. Bunun için de teknoloji transferinin yapılması elzemdi. Bu operasyonlardaki tecrübemiz, teknik uzmanlığımız, yönetim becerimiz ve iş birliği odaklı çalışma anlayışımızla 1 haftada her türlü kaynağı tahsis ederek Favipiravir’in Türkiye’deki ilk üretimini gerçekleştirdiğimiz bu olağanüstü süreçte, ilacın hastalarımıza ulaşmasında emeği geçen Abdi İbrahim ve Novelfarma çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum’’ dedi.