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8 aylık hamile öğretmen Koronavirüse yakalandı
Kocaeli'de resim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
8 aylık hamile öğretmen Koronavirüse yakalandı
30 Mart 2020 14:12 - DHA
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesine Kullar Mahallesi'nde oturan 8 aylık hamile resim öğretmeni Şeyma Batmaz (25), rahatsızlanması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldı. Şeyma Batmaz'ın yapılan testler sonucu koronavirüs testi pozitif çıktı. İzmit'te bir fabrikada çalışan Baturhan Batmaz eşi Şeyma Batmaz'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu: 

"Arkadaşlar eşimin Kovid 19 testi maalesef pozitif çıktı. Bizle temasta olan arkadaşlar dikkat etsinler. Belirti varsa hemen sağlık kuruluşuna gidin. 112 çalışanları ile hastaneye geçeceğiz. Tek isteğim evinizde durun, dua edin."

Anahtar Kelimeler:

kovid 19 hamile resim ogretmeni seyma batmaz

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