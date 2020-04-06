Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı ateşi düşmeyince geceyi hastanede geçirdi

Johnson'ın hastaneye kaldırılmasının acil bir durum nedeniyle değil, daha fazla test yapmak ve önlem amacıyla olduğu açıklandı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, koronavirüs belirtilerinin geçmemesi nedeniyle, doktorunun tavsiyesi üzerine böyle bir adımın atıldığı duyuruldu.

Başbakanlık, Johnson'ın Ulusal Sağlık Sistemi çalışanlarına büyük çabaları nedeniyle teşekkür ettiğini, halkın evde kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Bu sabah yapılacak koronavirüs gündemli kabine toplantısına Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın başkanlık yapması bekleniyor.