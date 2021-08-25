Koronavirüse yakalanan oyuncu Ezgi Mola: İyi ki aşı yaptırmışım

Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından koronavirüs testlerinin bazılarının pozitif çıktığını dile getirdi. Kendisini karantinaya aldığını belirten Mola, test yaptırmaya devam edeceğini söyledi.

“7 kez test yaptırdım"

Cem Yılmaz’ın Netflix için çektiği Erşan Kuneri dizisinin çekimleri sırasında Covid-19’a yakalandığını söyleyen oyuncu, koronavirüsü hafif atlattığını açıkladı. Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Mola, “Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum. İyi ki iki aşımı da yaptırmışım” dedi.

“Lütfen aşınızı yaptırın"

İki doz aşısının da olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, ““Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90’ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın” çağrısında bulundu.