Koronavirüsle mücadele: Bilim Kurulu üyesi, vaka sayısının neden binin altına inmediğini açıkladı!

Bu yıl Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs küresel salgını nedeniyle buruk geçiyor. Tedbirler kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki koronavirüs salgınında son durum nasıl? Türkiye'nin salgın mücadelesinde son durum ne? Son günlerde binin altına inmeyen vaka sayıları ne anlama geliyor? Yeni kısıtlamalar olacak mı? Kurban Bayramı'na kadar normalleşme olur mu? Tüm bu soruların yanıtını A Haber canlı yayınına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer yanıtladı.

"Rakamlardaki dalgalanmanın kurallara uymamız gerektiğini gösteriyor" diyen Tezer, bu oynamaların öngörülebilir seviyede olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin İtalya ve İspanya gibi olacağını iddia eden spekülatörlere tepki gösteren Tezer, "Allah'a şükür tedbirlerimizi aldık. O ülkeler gibi olmadık. Bizler elimizden geleni yaptık, hastaneler hazırlandı ilaç tedarikleri yapıldı. Neticelerinide alıyoruz" dedi ve her şeyin daha da iyiye gideceğini söyledi.

"10 GÜN İÇERİSİNDE..."

Tezer, kurallara uyulması halinde endişe edilecek bir şey olmadığını yeni kısıtlamaların ise şu an için söz konusu olmadığını ifade etti. Bayram öncesi ve bayramdaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sonuçlarının önümüzdeki 10 güne yansıyacağını ve rakamların yeniden düşüşe geçip 500-600 seviyelerine gerileyeceğini açıkladı.

"VİRÜS HALEN DOLAŞIMDA... REHAVETE KAPILINMAMALI"

Virüsün ülkemizden gitmediğini ve dolaşımda olduğunun altını çizen Tezer, rakamlardaki iyileşmenin nedeni bizlerin aldığı ve vatandaşların uyguladığı önlemlerin sonucu olduğunu rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi. Apartmandaki komşularla bile bu bayramda bayramlaşılmamalı evlere gidilmemeli uyarısında bulundu.

Tedbirlere uyulması takdirde Kurban Bayramı daha güzel geçeceğini ifade etti.