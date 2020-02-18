Koronavirüsle mücadele eden Çin, gıda alışverişlerini mobil uygulama üzerinden yapıyor

PEKİN- Çin’de ülke genelinde bin 869 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsüne karşı farklı önlemler alınmaya devam ediliyor. Başkent Pekin’de uygulamaya konulan yöntemle, insanların dışarı daha az çıkmasını sağlamak için 300’ü aşkın benzin istasyonunda meyve ve sebze satışına başlandı. İnsanların marketlerde bir araya gelmesini ve dolayısıyla virüs bulaşma riskinin azalmasını sağlamak amacı taşıyan uygulamada, müşteriler ihtiyacına uygun kutuyu internet üzerinden sipariş ederek benzin istasyonuna geliyor ve hazır gıda kutularını görevliden teslim alıyor.

Benzin istasyonu görevlisi Ming Wang, marketlerde bir araya gelmekten korkan Çinlilerin uygulamayı oldukça kullanışlı bulduğunu ifade ederken, bir ailenin 3 günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde yaklaşık 6 kilo ağırlığında hazırlanan kutularda, yağ, domates, havuç, fasulye, yumurta gibi besinler bulunduğunu ifade etti.

Çin genelinde korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı bin 869’a yükselirken, toplam vaka sayısı 72 bin 438 olarak kaydedildi.