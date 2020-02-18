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Koronavirüsle mücadele için kurulan hastanenin direktörü de yaşamını yitirdi
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Dr. Liu Zhiming hayatını kaybetti. Liu, kentte virüs ile mücadelede kilit bir görev üstlenen Wuchang Hastanesi'nin Direktörü olarak görev alıyordu
Koronavirüsle mücadele için kurulan hastanenin direktörü de yaşamını yitirdi
18 Şubat 2020 -
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Uluslararası haber ajansı Reuters'ın devlet televizyonuna dayandırdığı haberine göre koronavirüsün son kurbanı virüsün ilk kez görüldüğü Wuhan'da bulunan Wuchang Hastanesi'nin Direktörü oldu.

Bugün yerel saat ile akşam 10:30'da hayatını kaybeden  Liu Zhiming virüs ile mücadelede kilit rol oynayan sağlık merkezinin en yetkili ismiydi.

Özellikle Wuhan'da salgın ile mücadele için binlerce sağlık görevlisi tabiri caizse teyakkuza geçmiş durumda. Haliyle salgından en çok etkilenen kişiler de zaman zaman sağlık personeli oluyor.
  
Geçtiğimiz günlerde koronavirüsün ciddiyetine dikkat çekmeye çalışan 34 yaşındaki  doktor Li Wenliang de salgın deneyile hayatını kaybetmişti. 
  
Wuhan'da bir hastanede görev yapan Li, 30 Aralık'ta mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip koronavirüsten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek salgın tehlikesine dikkati çekmişti.

Wuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından li hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus wuhan liuzhiming

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