Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber: Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi açılıyor
Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyada sağlık sistemi çökmeye başlarken Türkiye'de sevindiren bir gelişme yaşandı. 600 yataklı, 81 yoğun bakım ünitesi ile hazır olan yeni Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bugün hizmete açılıyor.
Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber: Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi açılıyor
30 Mart 2020 12:17 - Yenişafak
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun yurtta görülmesinin ardından daha önce haziran ayında açılışı gerçekleştirileceği açıklanan 600 hasta yataklı ve 81 yoğun bakım ünitesiyle hazır olan yeni Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bugün hizmete açılıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

30 Mart 2020 (yarın) Sabah itibarıyla 600 hasta yatağı, 81 yoğun bakımıyla yeni Okmeydanı Eğitim araştırma Hastanesini Milletimizin Hizmetine açıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun...
Allah’ın izni, Sağlık çalışanlarının bilgi ve özverisiyle bu belayı #Defedeceğiz...Hiç merak etmeyin” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 okmeydani egitim arastirma yogun bakim

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.