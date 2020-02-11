Koronavirüslü annenin bebeği sağlıklı dünyaya geldi

ANKARA- Şinhua'nın haberine göre, gebeliğinin 37. haftasında olan 33 yaşındaki kadın, dün Şian kentinde Ciaotong Üniversite Hastanesinde sezaryenle doğum yaptı.

Yapılan ilk testlerde koronavirüs taşımadığı saptanan, 2 kilo 730 gram ağırlığındaki kız bebeğin yenidoğan karantina merkezinde tutulduğu ve birkaç gün içinde yeniden testlerden geçirileceği belirtildi.

Anne ve bebeğin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.