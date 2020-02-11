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Koronavirüslü annenin bebeği sağlıklı dünyaya geldi
Çin'in kuzeybatısında Şaanşi eyaletinde yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) taşıyan hamile kadın, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi
Koronavirüslü annenin bebeği sağlıklı dünyaya geldi
11 Şubat 2020 - AA
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ANKARA- Şinhua'nın haberine göre, gebeliğinin 37. haftasında olan 33 yaşındaki kadın, dün Şian kentinde Ciaotong Üniversite Hastanesinde sezaryenle doğum yaptı. 

Yapılan ilk testlerde koronavirüs taşımadığı saptanan, 2 kilo 730 gram ağırlığındaki kız bebeğin yenidoğan karantina merkezinde tutulduğu ve birkaç gün içinde yeniden testlerden geçirileceği belirtildi. 

Anne ve bebeğin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus bebek anne

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