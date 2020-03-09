Koronavirüslü hastaların olduğu hastanede önlemler sayesinde hiç bir sağlık çalışanına bulaş olmadı!

Sağlık çalışanları tüm salgın hastalıklarda olduğu gibi, koronavirüsle ilgili mevcut durumda da bulaş riski en yüksek risk grubunu oluşturuyor.

Infection Control & Hospital Epidemiology Dergisinde yayınlanan güncel çalışmaya göre, son salgınlardan alınan dersler doğrultusunda gerekli önlemler alındığında sağlık çalışanları korunabiliyor.

Araştırmaya göre, salgının ilk altı haftası boyunca 1.275 şüpheli vakanın başvurduğu ve 42 aktif, doğrulanmış Kovid-19 vakasının tedavi edildiği Hong Kong'daki Queen Mary Hospital çalışanlarının hiçbirine Kovid-19 bulaşmadı ve hiç hastane kaynaklı enfeksiyon bildirilmedi.

413 sağlık çalışanının 11'i, doğrulanmış vakaların tedavisinde yer aldı, korunmadan hastalara maruz kaldı ve 14 gün karantinaya alındı, ancak hiçbiri hastalanmadı.

Çalışmanın yürütücüsüne göre uygun hastane enfeksiyon kontrol yöntemleri, koronavirüsün sağlık sistemi ile ilişkili bulaşmasını önleyebilir.

El hijyenine özen gösterilmesi, hastane içinde cerrahi maske takılması, hasta bakımında -özellikle aerosol üreten prosedürler esnasında- uygun kişisel korunma ekipmanlarının kullanımı virüsün hastanede bulaşmasını önlemede anahtar yöntemlerden.

Araştırmacılar ayrıca orta düzeyde koronavirüs viral yüklü bir hastanın ağzına yakın alandan numune alarak deney yaptı. Virüs, hastanın nefes alıp verdiği, derin nefes alıp verdiği, konuştuğu, öksürdüğü testlerin hiçbirinde saptanmadı. Odadaki cisimlerden ise sadece bir yerde, pencere önündeki tezgahta saptandı.

Bu sonuçlar, hastalığın bulaşmasında çevresel bulaşmanın insandan insana bulaşmanın yanında daha düşük rol oynadığını gösteriyor.

Wuhan'dan ilk pnömoni vakaları bildirildiğinde, Hong Kong'da 43 devlet hastanesinde tarama çalışmaları ana kara Çin'deki hastaneleri de ziyareti kapsayacak şekilde genişletildi. Taramada koronavirüs ile enfekte hasta tespit edildiğinde, hasta hemen özel izolasyon odasına veya bazı vakalar hastaların arasında en az bir metre yer bulunan koğuşlara alındı.

Her bir hastanede, çalışanlara eğitim verildi, ayrıca yalnızca Kovid-19 riski olan değil, tüm hastaların endotrakeal aspirasyon gibi aerosol açığa çıkaran işlemleri esnasında kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı artırıldı.

Dr. Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü