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Koronavirüste bugün: 33 bin test yapıldı, 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Sağlık Bakanlığı 28 Mayıs 2020 tarihli verileri açıkladı. Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Bugünkü test sayısı 33 bin 559 olarak gerçekleşti.
Koronavirüste bugün: 33 bin test yapıldı, 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
28 Mayıs 2020 20:30 -
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Sağlık Bakanlığı 28 Mayıs 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 30 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 160 bin 979, can kaybı 4 bin 461 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından günlük veriler ile ilgili paylaşımı;

Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi kovid-19

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