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Koronavirüste büyük skandal: İlaç şirketleri sıcak bakmamış!
İngiltere'nin çok satan gazetelerinden The Guardian, Avrupa Birliği'nin dünyanın önde gelen ilaç şirketlerine üç yıl önce bir teklifte bulunarak korona virüsü gibi patojenlere karşı hızlı aşı geliştirilmesini istediğini fakat dünyaca ünlü şirketlerin bunu reddettiğini yazdı.
Koronavirüste büyük skandal: İlaç şirketleri sıcak bakmamış!
25 Mayıs 2020 11:31 - Haber7
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Aralık ayının sonunda ortaya çıktıktan sonra küresel bir panik yaratan korona virüsünü engellemek için atılan bir adımın 3 yıl önce önemsenmediği ortaya çıktı.İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Guardian, Avrupa Birliği’nin 3 yıl önce corona virüsü gibi patojenlere karşı hızlı aşı geliştirme çalışmasını dünyanın önde gelen ilaç şirketlerine önerdiği fakat bu teklifin dev şirketler tarafından reddedildiği anlaşıldı.

YÖNETİMDEKİ İLAÇ ŞİRKETLERİ SICAK BAKMADI

Avrupa Komisyonu’ndaki temsilcilerin İnovatif İlaç İnisiyatifi (IMI) isimli bir oluşumda bu teklifi sunduğu belirtilirken, “Bu araştırma ve proje ile birlikte olası bir salgının ortaya çıkmasından önce patojenlere karşı aşı geliştirilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılmasının” teklif edildiği aktarıldı. Fakat IMI isimli Avrupa merkezli araştırma kuruluşunda görevli ilaç şirketlerinin bu fikre sıcak bakmadığı aktarıldı.

Brüksel merkezli bir araştırma şirketi olan COE’nin hazırladığı raporda IMI’nin yönetim kurulunun aldığı bütün kararlar incelendiğinde bu skandalın ortaya çıktığı tespit edildi. Avrupa Birliği’nden 5 milyar dolarlık bütçe alan ve hem kamudan hem de özel şirketlerden destek alan IMI, Avrupa genelinde tıbbi deneyler yapmakla yükümlüydü.

Anahtar Kelimeler:

korona virus avrupa birligi ilac

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