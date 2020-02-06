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Koronavirüste can kaybı artıyor: 564
Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 564’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18’e çıktı
Koronavirüste can kaybı artıyor: 564
06 Şubat 2020 - AA
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PEKİN - Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hızla artan 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı biri Hong Kong'da 563'ü Çin ana karasında olmak üzere 564’e yükseldi. 

Virüsten etkilenenlerin sayısı, 3 bin 859’unun durumu ciddi olmak üzere 28 bin 18, durumu şüpheli olanların sayısı ise 24 bin 702 olarak açıklanırken, müşahade altına alınanların sayısı da 186 bin 354’e ulaştı.

Ayrıca koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 21’e, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10’a yükseldi. Bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı ise 1153 oldu.

Bir günde 73 can kaybı

Ülkedeki salgından dolayı son 24 saatte 73 can kaybı yaşanırken, bu ölümlerin 70’i salgının merkez üssü Hubey eyaletinde, biri Tiencin kentinde, diğer ikisi de Heylongciang ve Guicou eyaletlerinde gerçekleşti.

Ayrıca son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vakası da 3 bin 694 oldu. Ülkedeki toplam can kayıplarının 549’u Hubey eyaletinde gerçekleştirken, diğer eyaletlerden Hınan’da 2, Sıçuan’da 1, Heylongciang’da 3, Hıbey’de 1, Haynan’da 1, Guicou’da 1 kişi yaşamını yitirdi. 

Merkeze doğrudan bağlı kentlerde ise Pekin’de 1, Şanghay’da 1, Tiencin’de 1, Çongçing’de 2 kişi yaşamını yitirirken, Hong Kong’da can kaybı 1 oldu.

Anahtar Kelimeler:

ulusalsaglikkomisyonu 2019-ncov koronavirus

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