Koronavirüste son 24 saat bilançosu: 44 kişi yaşamını yitirdi, 327 kişi virüse yakalandı

PEKİN - Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirirken, 327 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Yaşanan can kayıplarının 41’i Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, başkent Pekin’de 2, Sincan Uygur Özer Bölgesi’nde bir kişi yaşamını yitirdi.
Bu kapsamda toplam ölü sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 790’a yükselirken, virüs bulaşan kişi sayısı da 7 bin 952’sinin durumu ağır olmak üzere 78 bin 824’e çıktı.
Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 308’e, müşahede altındaki kişilerin sayısı 65 bin 225’e geriledi. Kovid-19’dan taburcu edilen kişilerin sayısı da 36 bin 117’ye ulaştı.
Ayrıca Kovid-19 bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong’da 93’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS