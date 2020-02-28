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Koronavirüste son 24 saat bilançosu: 44 kişi yaşamını yitirdi, 327 kişi virüse yakalandı
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 790’a çıktı
Koronavirüste son 24 saat bilançosu: 44 kişi yaşamını yitirdi, 327 kişi virüse yakalandı
28 Şubat 2020 - AA
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PEKİN  - Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirirken, 327 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yaşanan can kayıplarının 41’i Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, başkent Pekin’de 2, Sincan Uygur Özer Bölgesi’nde bir kişi yaşamını yitirdi.

Bu kapsamda toplam ölü sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 790’a yükselirken, virüs bulaşan kişi sayısı da 7 bin 952’sinin durumu ağır olmak üzere 78 bin 824’e çıktı.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 308’e, müşahede altındaki kişilerin sayısı 65 bin 225’e geriledi. Kovid-19’dan taburcu edilen kişilerin sayısı da 36 bin 117’ye ulaştı. 

Ayrıca Kovid-19 bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong’da 93’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:

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