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Koronavirüste yeni bir belirti keşfedildi
Koronavirüsün bugüne kadar bilinmeyen yeni bir belirtisi keşfedildi. ABD’deki yapılan araştırmaya göre her 30 hastadan 1’inde, göz akının iltihaplanması olan ve ‘pembe göz’ olarak da bilinen konjoktivite rastlandı.
Koronavirüste yeni bir belirti keşfedildi
30 Mart 2020 09:11 - Hürriyet
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Amerikan Oftalmoloji Akademisi, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda koronavirüsün şimdiye kadar açıklanmayan bir belirtisinin daha keşfedildiğini duyurdu.

Akademi, pembe göz olarak tarif edilen konjoktivitin de semptomlar arasında dikkate alınması gerektiğini belirtti. Araştırmaya göre, ABD’de COVID-19 teşhisi konuşan her 30 hastadan 1’inde konjonktivit görüldüğü ifade edildi.

ABD’li doktorlar, Çin’deki birçok hastaneden toplanan sağlık verilerinin yer aldığı başka çalışmalara da dikkat çekerek, bu araştırmada 1099 koronavirüs hastasının 19’unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.

DİĞER BELİRTİLER DE VARSA DİKKAT

Konjoktivit, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanması olarak tarif ediliyor. Uzmanlar konjonktiviti olan kişilerin aynı zamanda ateş ve solunum zorluğu yaşamaları halinde, COVID-19 şüphesi nedeniyle sağlık kurumlarına başvurmaları konusunda uyardı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus pembe goz belirti konjonktivit

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