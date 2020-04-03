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Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden Recep Aydın: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Kocaeli’de koronavirüsten 8 aylık hamile eşini ve bebeğini kaybeden, kendisi de hastalık sonrası tedavisini evinde sürdüren Recep Aydın, “Yaşadıklarım 40 yılıma bedel, eşim ve bebeğim vefat etti ve soğuk yüzünü göremedim” dedi.
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden Recep Aydın: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
03 Nisan 2020 11:08 - İHA
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi 38 yaşındaki Betül Aydın'ın kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın, 3 gün önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Betül Aydın’ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarılarak İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. 

Olaydan iki gün sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören baba Recep Aydın ise 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Kuvöz ile İstanbul'da sevk edildiği özel hastanede tedavi altına alınan 8 aylık bebek ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"EŞİMLE GİTTİM, ÇANTASIYLA GELDİM"
Olayın ardından konuşan baba Recep Aydın, “Sokağa çıkanlara sözüm var, araçları, hamamları kahvehanelere döndürenlere sözüm var; Hastanede dört duvar arasında bekleyeceğinize evinizde oturup bekleyin. Ben, eşimi kaybettim, çocuğumu kaybettim, çok çektim. Bende belirti olarak sadece vücut ağrısı oldu. 6 gün hastanede yattım. Yaşadıklarım 40 yılıma bedel. Eşim ve çocuğum vefat etti ve soğuk yüzünü göremedim. 2 çocuğum 5 gün sonra taburcu oldu. Durumları iyi, evde karantina altındayız. Hepimiz maske takıyoruz. Geçtiğimiz Cuma günü eşimle hastaneye gittim, çantası ile eve geldim. Küçük çocuğumuzu yarın aile mezarlığında eşimin olduğu yerde toprağa vereceğiz" dedi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus 8 aylik hamile

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