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Koronavirüsten hayatını kaybeden doktorun eşinden duygulandıran sözler: Üzgünüm biraz kendini feda etti
"Pandemi çıktığından beri biraz az çalışsın diye çok arzu ettim, kendine bir zarar gelmesin diye"
Koronavirüsten hayatını kaybeden doktorun eşinden duygulandıran sözler: Üzgünüm biraz kendini feda etti
03 Kasım 2020 11:33 -
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde özel bir hastanede görev yaparken yakalandığı korona virüs sonrası 20 gün tedavi altında kaldığı hastanede hayatını kaybeden Uzm. Dr. Aydın Ünsal, gözyaşları içinde toprağa verildi. Eşini anlatırken gözyaşlarını tutamayan Meltem Ünsal, “Üzgünüm biraz kendini feda etti” dedi.

Edinilen bilgiye göre Gölcük ilçesinde bulunan özel bir hastanede kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan 63 yaşındaki Dr. Aydın Ünsal, yakalandığı korona virüs sonrasında vefat etti. Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında tedavi altına alınan Ünsal, 20 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Ünsal, görev yaptığı hastanede pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hastanede birlikte görev yaptığı doktor, sağlık çalışanları ve sevenlerinin katıldığı törende Dr. Ünsal’ın fotoğrafı önüne karanfiller bırakıldı. Törende taziyeleri kabul eden Dr. Ünsal’ın eşi Meltem Ünsal ise korona virüs sürecinde eşinin biraz daha az çalışmasını istediğini ancak kendini feda ettiğini söyledi.

“Üzgünüm biraz kendini feda etti”
Hayatını kaybeden Dr. Ünsal’ın eşi Meltem Ünsal, taziyeleri kabul ettikten sonra eşi hakkında söylediği cümleler ise hem kendini hem yanındakileri duygulandırdı. Eşinden övgü ile bahseden Meltem Ünsal, “Eş olarak, insan olarak ve mesleğinde çok başarılı, güzel bir insandı ama şöyle üzgünüm; biraz kendini feda etti. Pandemi çıktığından beri biraz az çalışsın diye çok arzu ettim, kendine bir zarar gelmesin diye. Ama sonuçta yakalandı. Yakalanmaması mümkün değildi zaten çünkü belli bir yaşı vardı. Onun için buna ayrı üzgünüm, erken yaşta ölüşüne ayrı üzgünüm. Ama fevkalade bir insandı. Ne yapalım” dedi.

“Çok zor duruyorum ama yakınlarım dik dur dediler”
Eşinin meslektaşlarının göğsünde taşıdığı fotoğrafı görünce çok duygulandığını belirten Meltem Ünsal, “Meslektaşlarının düzenlediği tören nedeniyle çok gurur duydum çok teşekkür ediyorum. Çok kötüyüm. Çok zor duruyorum ama yakınlarım dik dur dediler. Onun için mecburen dayanmaya çalışıyorum” diye konuştu.

“Ben böyle bir insan böyle bir doktor görmedim”

27 yıllık arkadaşından övgü ile bahseden Metin Kurt ise, “Ben böyle bir insan görmedim. Böyle bir doktor görmedim. Müthiş bir insan. Tarif edemiyorum. Çok felaket üzgünüm” şeklinde konuştu.
Gözyaşları içinde toprağa verildi.

Hastanede düzenlenen tören sonrası Gölcük Değirmendere Akyüzler Cami'inde kılınan cenaze namazı ile Dr. Ünsal’ın cenazesi, 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
 

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