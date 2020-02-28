Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsten ilk kez bir İngiliz yaşamını yitirdi
Japonya’da bulunan yolcu gemisi Diamond Princess’te karantinada bulunan ve Covid-19 teşhisi konulan İngiliz hasta yaşamını yitirdi. İngiliz hastanın hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle ilk İngiliz vatandaşının öldüğü bildirildi
Koronavirüsten ilk kez bir İngiliz yaşamını yitirdi
28 Şubat 2020 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Japonya- İngiliz gazetesi The Guardian’ın, Japonya Sağlık Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde, Japonya’da demirleyen ve 700’den fazla kişinin karantina altında bulunduğu Diamond Princess adlı yolcu gemisindeki İngiliz vatandaşının hayatını kaybettiğini duyuruldu. Söz konusu ölümün ardından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin, Covid-19 nedeniyle ölen ilk İngiliz vatandaşı olduğu belirtildi.

Diamod Princess adlı yolcu gemisinde şu ana kadar 6 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

japonya karantina diamond princess ingiliz covid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.