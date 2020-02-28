Koronavirüsten ilk kez bir İngiliz yaşamını yitirdi

Japonya- İngiliz gazetesi The Guardian’ın, Japonya Sağlık Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde, Japonya’da demirleyen ve 700’den fazla kişinin karantina altında bulunduğu Diamond Princess adlı yolcu gemisindeki İngiliz vatandaşının hayatını kaybettiğini duyuruldu. Söz konusu ölümün ardından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin, Covid-19 nedeniyle ölen ilk İngiliz vatandaşı olduğu belirtildi.
Diamod Princess adlı yolcu gemisinde şu ana kadar 6 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS