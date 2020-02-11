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Koronavirüsten şüphelenilmişti, o hastanın durumu belli oldu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden yapılan açıklamada "Genel durumu iyi olan hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmış ve koronavirüs taşımadığı kesinlik kazanmıştır" ifadelerine yer verildi
Koronavirüsten şüphelenilmişti, o hastanın durumu belli oldu
11 Şubat 2020 - AA
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MERSİN - Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören bir hastanın koronavirüs taşıdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastanın tedbir amaçlı özel odaya alındığı ve yapılan tetkiklerinde hastanın koronavirüsü taşımadığı kaydedildi. 

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Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran bir hastamız, tedbir amacıyla özel odaya alınmış, tetkik sonuçları Ankara'ya gönderilmiştir. Genel durumu iyi olan hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmış ve koronavirüs taşımadığı kesinlik kazanmıştır."

 

Anahtar Kelimeler:

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