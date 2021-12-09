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Koronavirüsten yaşamını yitiren aile hekiminin meslektaşı eşi de yoğun bakımda
Aksaray'da, koronavirüsten yaşamını yitiren aile hekimi Mehmet Tankut Sevim'in (51) cenazesi, dün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Sevim'in kendisi gibi aile hekimi olan eşi Nuray Sevim'in de (50) koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği, ambulans helikopterle Ankara’ya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Koronavirüsten yaşamını yitiren aile hekiminin meslektaşı eşi de yoğun bakımda
09 Aralık 2021 13:25 - DHA Erkan ALTUNTAŞ
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İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 12 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli 2 çocuk babası aile hekimi Mehmet Tankut Sevim, 11 gün önce nefes darlığı şikayetiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Sevim'in yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisi gibi aile hekimi olan Elife Ali Dede Bilgiç Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli eşi Nuray Sevim'in de aynı gün yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Sevim çifti Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mehmet Tankut Sevim, meslektaşlarının müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.  Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Nuray Sevim de bugün ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Aksaray’da koronavirüs tedavisi gören aile hekimi hayatını kaybetti

İlk görev yerinde toprağa verildi

Sevim çiftinin 2 çocuklarından Tanur Sevim’in (20) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aykut Sevim’in ise lise öğrencisi olduğu öğrenildi. Aslen Aydınlı olan Mehmet Tankut Sevim'in ilk görev yeri Aksaray olduğu ve 23 yıldır da burada görev yaptığı için çocuklarının, babalarının çok sevdiği ilk görev yerinde defnedilmesini istedikleri öğrenildi. Sevim için dün 12 No’lu Aile Sağlığı Merkezi önünde tören düzenlendi. Meslektaşları, iki oğlu ve yakınlarının katıldığı törende konuşan Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, ”Çok yakın bir meslektaşımızı kaybettik. Aksaray’da ilk mezun olup göreve başladığı günden itibaren tanışıyoruz. Mehmet Tankut Sevim Aksaray’daki ilk sağlık şehidimiz oldu. Biz dernek ve meslek örgütümüzde beraber omuz omuza birlikte mücadele verdik. Artık onun evlatları bizim de evladımız. Tüm camia olarak onlara sahipleneceğiz. Bu salgından daha fazla yara almadan atlatırız. Sağlık çalışanları salgında en ön safta çalışıyor. Bütün toplum olarak kurallara uyup, aşılarımızı da olup bu beladan kurtulmaya hedefliyoruz” dedi.

Sevim'in cenazesi, Somuncu Baba Külliyesi’nde kılınan cenaze namazının ardından Evrah Mezarlığı'na defnedildi.

 

 

Ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

Koronavirüsten yaşamını yitiren aile hekimi Mehmet Tankut Sevim'in, kendisi gibi aile hekimi olan ve Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören eşi Nuray Sevim, ambulans helikopterle Ankara’ya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci olan oğlu Tanur Sevim de sevk sırasında özel kıyafetle annesini ambulansa alınmasına yardımcı oldu. 

 

 

Anahtar Kelimeler:

aksaray aile hekimi mehmet tankut sevim nuray sevim

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33
1) ALİ YÜCEAKTAŞ (UZMAN DR)
09.12.2021 16:47:11
İkisinin de 3 (üç) doz sinovac aşısı yapılmış olup, Tankut un ek sistemik hastalıkları mevcuttu.Rabbim eniştem Tankut a
rahmet eylesin, kızkardeşim Nuray a da acil şifa versin inşallah.Dualarınızı bekliyoruz, saygılarımla.
People
9
2) drg1 (dr)
09.12.2021 13:44:55
Yazık. Hekimler kolay yetişmiyor. Neden aşılarını olmamışlar inanılır gibi değil.
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