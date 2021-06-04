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Koronavirüsü atlatanlardan saç dökülmesi ve cilt rengi değişikliği şikayeti
Koronavirüs Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Doktor Mehmet Tuncay, koronavirüsü atlatan hastaların saç dökülmesi ve ciltlerinde renk değişikliğinden şikayet ettiğini söyledi. Tuncay, bu kişilerin sağlıklı beslenmeleri ve B, C ile D vitamini almaları gerektiğini söyledi.
Koronavirüsü atlatanlardan saç dökülmesi ve cilt rengi değişikliği şikayeti
04 Haziran 2021 10:53 - DHA
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Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüs tedavisi görüp sağlığına kavuşan kişilerin yapılan takibinde; solunum yetmezliği, eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve uyku bozuklukları gibi rahatsızlıkların yanı sıra saç dökülmesi ve ciltlerinde dökülme ve renk değişimi şikayetleri görüldü.

Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu Doktor Mehmet Tuncay, koronavirüs geçiren ve kontrol için gelen hastalarda çeşitli cilt sorunlarının olduğunu söyledi.

'En çok aldığımız şikayetler'

Saç dökülmesi ve ciltte renk değişikliği gibi şikayetler aldıklarını vurgulayan Mehmet Tuncay, "Bazı hastalar koronavirüsü geçirdikten sonra hiçbir semptom görülmüyor ve hayatlarına devam ediyor. Bazı hastalarda ise bu şikayetler uzayarak devam ediyor. Yorgunluk, uyku problemi, psikolojik rahatsızlıklar en çok aldığımız şikayetler, özellikle hastalığı ağır geçirenlerde bazı cilt sorunları olduğu gözlemleniyor. Hastalar bize saç dökülmesi, ciltte renk değişikliği, döküntülerin olduğu ile ilgili şikayetler iletiyorlar. Bu kişilerin şikayetleriyle ilgili sağlıklı beslenerek, vücudun ihtiyaç duyduğu B, C ve D vitaminlerini almaları gerekiyor" diye konuştu.

'Koronavirüs ilginç bir hastalık'

Koronavirüsün ilginç bir hastalık olduğunu ve süreci hastalıkla birlikte öğrendiklerini ifade eden Mehmet Tuncay, "Son süreçte vaka sayılarında düşüş yaşanırken, yoğun bakım sayılarımız da azalmış durumda. Bunun yanı sıra aşılamalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Koronavirüs gerçekten ilginç bir hastalık. Biz de süreci hastalıkla birlikte öğrendik. İnsanların koronavirüs geçirdikten sonra dikkati elden bırakmadan, tedbirlere uymalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

 

Anahtar Kelimeler:

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