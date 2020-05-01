Koronavirüsü yenen doktor plazma bağışıyla hastasına umut oldu

Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ali Abdülrezzak, pandemi servisinde görev yaptığı sırada kendisinde koronavirüs belirtileri fark etti. Testi pozitif çıkan Abdülrezzak, tedavisinin ardından kısa sürede sağlığına kavuştu. Hastanede hastalığa karşı bağışıklık geliştirip geliştirmediği araştırılan doktorun, bağışıklık sisteminin güçlü olduğu belirlendi.

Hastası da iyileşti

Tekrar göreve başlayan Abdülrezzak, polis memuru hastası Mehmet Ali Geçgil (47) için de immün plazma bağışçısı oldu. Yaklaşık 15 gün önce plazma nakli yapılan Geçgil, tedaviye olumlu sonuç verdi ve yoğun bakımdan çıktı. Daha sonra yapılan testlerde de Geçgil´in koronavirüs testi negatif çıktı.

"Kan grubumuz aynıydı hemen verdim"

Doktor Abdülrezzak süreci şöyle anlattı: “Burada ilk pandemi doktoru olarak ben görevlendirildim. Gelen hastalarımız vardı. Büyük bir ihtimalle hastalığı orada kaptım. Hissetmeden atlattım. Yapılan testler pozitif çıktı. İyileştim. Hastamı ben takip ediyordum. Genel durumu kötüydü. Plazmanın çok işe yaradığı söylenmişti. Benim de kan grubumun aynı olması nedeni ile hemen plazmayı verdim. Sonrasında hastamız hızlı bir şekilde iyileşmeye doğru gitti. Çok büyük bir mutluluk oldu. Hem hastamdı hem de verdiğim kan ile bir kan bağımız oluştu. O da keyifli bir duygu. Kan vermeyi kendi gözümle de görmüş oldum. Çünkü plazmayı verdikten sonra hastanın hızlı bir şekilde iyileşmesi bu nedenle bu hastalığı geçirip durumu iyi olan herkesin mutlaka plazmasını vermesini tavsiye ediyorum. Çünkü çok kötü hastalarımızı çok iyi yerlere getirmiş oluyoruz. Bu da bir insanı hayata bağlamanın bir mutluğu ve keyif. Ayrıca halkımızı da kan veremeye davet ediyorum.”

“Baba-oğul gibi olduk”

Hastanede tedavisi süren polis memuru Mehmet Ali Geçgil ise “Doktorum çok farklı bir insan. Aramızda bir bağ oluştu. Baba oğul gibi olduk. Umutsuzluğa kapılmamak lazım. Herkes hasta olabiliyor” dedi.

