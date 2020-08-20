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Koronavirüsü yenen doktorlar nikah masasına oturdu
Van'ın Başkale ilçesinde görev yapan ve 1 ay önce evlenme kararı alan Diş Hekimi Dr. Dilek Didem Kaplan, Acil Doktoru Ramazan Sinsiner korona virüs testleri pozitif çıkınca 1 ay karantinada kaldıktan sonra korona virüsünü yenerek Başkale'de açık havada nikah masasına oturdu.
Koronavirüsü yenen doktorlar nikah masasına oturdu
20 Ağustos 2020 17:30 - İHA
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Başkale Devlet Hastanesi'nde görev yapan Diş Hekimi Dr. Dilek Didem Kaplan ile Acil Doktoru Ramazan Sinsiner, korona virüsünü yenerek dünya evine girme mutluluğunu yaşadılar. Görev yaptıkları hastanede nikah öncesi yaptırdıkları korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine nikahı ertelenen ve 1 ay virüsle mücadele sonucu koronayı yenerek Başkale Belediyesi evlendirme memurluğuna başvurdu. Başkale Belediyesi evlendirme memuru Necmettin Şahinoğlu tarafından çiftin nikahları belediye hizmet binasının yanında bulunan Şehit Korucu Şahabettin Keskin Parkında açık havada kıyıldı.

Çiftin nikah şahitliğini Başkale Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Öz ve Doktor Tuğçe Kıymacı yaptı. Koronayı yenen doktorları mutlu günlerinde pandemi sürecinde beraber mücadele verdikleri doktor ve hemşire arkadaşları yalnız bırakmadı. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde açık havada yapılan nikah sonrası koronayı yenen doktorlar evlenerek hayatlarını birleştirdi. Nikah töreninden sonra konuşan Acil Doktoru Ramazan Sinsiner, "Daha önce düşündüğümüz bir şeydi. Pandemi sürecinde enfekte olduğumuzu öğrendik. Yaklaşık 1 aydır evde izoleydik. Birlikte hastalığı atlattık çok şükür. Hatalığı yener yenmez nikah için geldik. Geciktirdiğimiz dünya evine girmeyi biran önce yapmak istedik. Sağolsun arkadaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Diş Hekimi Dr. Dilek Didem Kaplan da "Ülkemizin geçirdiği zorlu korona döneminde bir aylık bir süreç sonrasında nikahımızı kıydık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

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