Koronavirüsü yenen Dr. Köse: O ilaç ilk kez benim üzerimde denenmiş

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden kahramanlardan biri olan Dr. Selçuk Köse, hastalarını tedavi ettiği süreçte corona virüsüne yakalandı.

23 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Enfekte olmasının ardından tedavisine başlanan Dr. Köse virüsün pençesine ağır şekilde yakalanmasına nedeniyle yoğun bakıma alındı. 23 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Dr. Köse, en sonunda virüsü yenerek hayata tutundu. Tekrar görevinin başına dönen Dr. Köse o süreçte yaşadıklarını anlattı.

Coronaya yakalandığı anı ve gelinen süreci anlatan Dr. Selçuk Köse, şu ifadeleri kullandı;

*Tamamen hafıza kaybı yaşadım, o günlere dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastaneye yatmadan 1 hafta öncesine kadar başlayan bir yüksek ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi şikayetlerim başlamış.

“O GÜNLERİ HİÇ HATIRLAMIYORUM”

*Mevsimsel olarak düşünmüşüm ve tedaviye başlamışım. Daha sonra şikayetler gün geçtikte artmış solunum sıkıntısı da eklenince işin ciddiyetine varıp corona virüsüne yakalandığımızı düşündüm.

*Hastanede yaptığım testler sonucunda corona virüsü testim pozitif çıkmış. Sonrasında da hastaneye yatışım gerçekleşmiş. Benim bilincim açıkmış ama o günleri hiç hatırlamıyorum tamamen aklımdan silinmiş.

*Hastaneye yatırıldıktan sonra ilaç tedavilerim başlamış. Bu arada yalnız giderek artan bir solunum sıkıntısı başlamış. Bundan ötürü solunum desteği almaya başlamışım.

“ASIL MACERA O AN BAŞLAMIŞ”

*Ondan sonra asıl olarak macera başlamış. O esnada kalp durması gerçekleşmiş. 15 dakika kadar kalbim durmuş. Acil müdahale edilmiş, herhangi bir de kronik rahatsızlığım yoktu.

*Yapılan müdahale sonucu kalp atışlarım tekrardan normale dönmüş. Daha sonraki günlerde beyinde problem olmuş.

“İLAÇ İLK KEZ BENİM ÜZERİMDE DENENMİŞ”

*Sonrasında ise şu an corona virüste kullanılan ilaç ilk kez benim üzerimde denenmiş. Sonrasında kök hücre nakli yapılmış. Ben hayata kavuşmuşum. Çünkü çok ciddi bir süreç, ilk başlarda benim hasta olduğum dönemlerde tanısı bilinmeyen tedavisi yapılamayan bir hastalıktı.

*Çok hızlı bir süreç içerisinde Cumhurbaşkanımız ve devletimizin ileri gelenleri hastanemiz hızlı bir şekilde adapte olarak ben ve benim gibi hastaları tedavi ederek hayata tekrar döndürmeyi sağlamış.

“VATANDAŞLARIMIZ BUNA DİKKAT ETSİN”

*11 Nisan gibi yoğun bakımdan çıkarak normale servise alındım. Şimdi fizik tedavi görüyorum, kaslarım erimiş 20 kilogram vermişim. Allah'a şükür şu anda bir problem yaşamadım. Vatandaşlarımız sosyal mesafeye dikkat ederek maske taksınlar.