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Koronavirüsü yenen Prof.Dr.Bülent Tutluoğlu taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.Tutluoğlu taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Prof.Dr.Bülent Tutluoğlu taburcu oldu
16 Nisan 2020 12:41 -
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Koronavirüsü yenen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu'nun taburcu oldu. Yeşilköy Acıbadem Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ve koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu'nun taburcu oldu. Tutluoğlu,  hastane çıkışı doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanları tarafından alkışlarla evine uğurladı.

"ÇOK FARKLI BİR DUYGU"

Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan Tutluoğlu, " Zaten bu hastanenin çalışanıyım. İşin doktor kısmındayken hasta kısmını da yaşamış oldum. Çok farklı bir duygu. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

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