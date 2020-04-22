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Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından mesai arkadaşlarını duygulandıran mektup
Bolu'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan sağlık çalışan Veysi Aktürk, taburcu olmasının ardından yazdığı mektupla mesai arkadaşlarını duygulandırdı.
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından mesai arkadaşlarını duygulandıran mektup
22 Nisan 2020 15:31 - DHA
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Refika Baysal Toplum Sağlık Merkezi’nde memur olarak çalışan Veysi Aktürk, yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs bulguları üzerine Veysi Aktürk'e yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Veysi Aktürk, tedaviye alındığı Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 13 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Veysi Aktürk, 2 gün önce sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

Aktürk hastalığı yenip sağlığına kavuşmasının ardından mesai arkadaşlarına mektup yazdı. Aktürk, yazdığı duygu dolu mektubunda şu ifadelere yer verdi:

'ÖLMEK YASAK HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ TÜRKİYE'M'

"En büyük zafer hiç düşmemek değil, düştüğünüz zaman ayağa kalkmayı bilmektir. Moral, azim, sabır, zafere ulaşmanın ilk şartıdır. Bizler hep annemizi babamızı, yavrularımızı hep geride bıraktık. Bizler bugün olduğu gibi dünde hep vardık. Hepimiz zaten maskeli, eldivenli boneli ve önlüklüydük. Bizler hep sustuk, hep işimize, sağlığa baktık. Unutmayın fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden asla vazgeçmez. İşte biz sağlık personeli de martı misali bu mesleğe aşığız. Vazgeçmek yok, yenilmek yok pes etmek yok. Hastanemizde tedbirler alınmış planlar yapılmış her şey bir program halinde hatta yedek çöp kovalarına banyo havlularına kadar ince düşünülmüş. O yüzden sizi ve ekibinizi gönülden tebrik ediyorum. Unutmayın bizler sessiz savaşçılarız. Unutmayın bizler hayattan kaçmak için değil, hayatı hayatları kaçırmamak için çıktık bu yola. Bizleri korkutan her ne varsa bizlere güç cesaret ve güven kazandırır. Kendimize biz bu dehşetleri yaşadık. Bundan sonra gelecek her şeye hazırız diye bilmektir. Elbette çok mutluyum. Çünkü tekrar aranıza dönmekten onu duyuyorum. Koronayı sadece ben değil hep birlikte yendik. Demek ki bu illet yenilmez değilmiş. Hep birlikte başardık. Çünkü bizler sessiz savaşçılarız. ve diyoruz ki panik yok ümitsizlik yok. Ölmek yasak, hep birlikte başaracağız Türkiyem."

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