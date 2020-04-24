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Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından oğlu için '23 Nisan' etkinliği
Ankara'nın Mamak ilçesinde, kısa süre önce koronavirüsü yenip taburcu olan 112 acil yardım teknikeri Selahattin Küçük (36), oğlu Mustafa Rüzgar'ın (6), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlama isteği üzerine, oturdukları sitenin duvarına Türk bayrağı çizip, bayrak ve balonlarla süsleyerek kutlama yaptı.
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanından oğlu için '23 Nisan' etkinliği
24 Nisan 2020 09:56 - DHA
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ANKARA - Mamak'ta yaşayan 112 acil yardım teknikeri Selahattin Küçük'e yaklaşık 15 gün önce koronavirüs tanısı konuldu. Küçük, 5 günlük tedavisinin ardından, testlerinin negatif çıkması üzerine geçen hafta hastaneden taburcu edildi. Görevine dönmeyi bekleyen Selahattin Küçük, oğlu Mustafa Rüzgar'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlama isteğini geri çevirmedi. 112 acil yardım teknikeri olan kardeşi Nuri Küçük'ten yardım alan Selahattin Küçük ve oğlu Mustafa Rüzgar, oturdukları sitenin duvarına Türk bayrağı çizerek, siteyi balon ve bayraklarla süsledi.

Küçük ailesinin düzenlediği 23 Nisan törenine site sakinleri de katıldı. Mustafa Rüzgar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Ellerinde Türk bayraklarıyla evlerinin balkonlarından Mustafa Rüzgar'a eşlik eden site sakinleri İstiklal Marşı ile İzmir Marşını hep bir ağızdan söyledi.

Anahtar Kelimeler:

23 nisan acil yardim teknikeri selahattin kucuk koronavirus

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