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Koronavirüsü yenen sağlık çalışanları alkışlarla göreve başladı
Eskişehir'de yeni tip koronavirüsü yenen bir doktor, iki hemşire ile bir yardımcı sağlık personeli, görevlerine geri döndü.
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanları alkışlarla göreve başladı
16 Nisan 2020 17:26 - AA
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Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Servisinde görevli bir doktor, iki hemşire ile bir yardımcı sağlık personeli, görevlerine geri döndü.

Üniversiteden yapılan açıklamada, dört sağlık çalışanına, Kovid-19 belirtileri göstermeleri üzerine test yapıldığı, test sonucunun pozitif çıkması üzerine personelin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Tedavilerinin ardından eski güçlerine kavuşan sağlık çalışanları, alkışlara görevlerine döndü.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, Eskişehir'de ilk vaka görüldükten 10 gün sonra hastanelerinde de ilk vakanın görüldüğünü belirterek, üniversite hastanesi olarak bu süreci kontrollü ve sakince yürüttüklerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid-19 saglik personeli

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