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Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından immün plazma bağışı
Eskişehir’de, koronavirüs tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan 2 sağlık çalışanı, tedavide kullanılması için immün plazma bağışında bulundu.
Koronavirüsü yenen sağlık çalışanlarından immün plazma bağışı
22 Nisan 2020 15:26 - DHA
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemotoloji Bölümü'nde kemik iliği transplantasyon sağlık personeli Elvan Demirkapu ve medikal onkoloji sağlık personeli Nimet Özcan’ın 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Görev yaptıkları hastanede tedavi gören Demirkapu ve Özcan, sağlığına kavuşarak, tekrar çalışmaya başladı. Elvan Demirkapu ile Nimet Özcan, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere gönüllü olarak immün plazma bağışında bulundu. Sağlık personelinden alınan antikorlara cihaz bağlanarak, aferez immün plazma toplandı. Gönüllü donörlerden alınan kandan hastalığa karşı gelişen antikorların bolca bulunduğu plazmanın ayrıldığı ve sağlık durumu ağır olan 'Covid-19' hastalarının tedavisinde kullanılacağı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

saglik personeli covid-19 aferez immun plazma

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