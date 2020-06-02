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Koronavirüsü yenen Tuğba hemşireye, mesai arkadaşları sürpriz yaptı
Rize’de, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan hemşire Tuğba Kılıç, hastaneden taburcu edildi. Evde izolasyon süreci başlayan Kılıç’a meslektaşları sürpriz yaparak, evinin önünde ‘Seni çok özledik gel artık’ yazılı pankart açtı.
Koronavirüsü yenen Tuğba hemşireye, mesai arkadaşları sürpriz yaptı
02 Haziran 2020 13:18 - DHA
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Rize’de özel hastanede hemşire olarak görev yapan Tuğba Kılıç, 'Covid-19' test sonuçları pozitif çıkınca tedaviye alındı. Rize Devlet Hastanesi’nde 15 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Tuğba hemşire, taburcu oldu ve evde izolasyon süreci başladı. Uzun süredir Kılıç ile görüşemeyen mesai arkadaşları, ‘Seni çok özledik gel artık’ yazılı pankart ile Tuğba hemşirenin evinin bulunduğu mahalleye giderek, sürpriz yaptı. Balkona çıkan ve arkadaşlarını görünce şaşıran Tuğba hemşire ise meslektaşlarına teşekkür etti.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MİNNETTARIZ’

Tuğba hemşire ile aynı hastanede görev yapan Olcay Taşkıran, dünyanın sıkıntılı süreçten geçtiğini belirterek, “Salgın döneminde sağlık çalışanları fedakarca çalışıyor ve bu sıkıntı süreçte bir arkadaşımıza ne yazık ki koronavirüs bulaştı. Tuğba hemşire, 15 gün süren tedavinin ardından Allah’a şükür, bu virüs belasını yendi ve yeniden sağlığına kavuştu. Bizler de arkadaşları olarak kendisine moral vermek amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirmek istedik. Başta arkadaşımız olmak üzere bu süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız” dedi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 tugba kilic rize devlet hastanesi

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