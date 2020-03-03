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Koronavirüsün başına ödül kondu: Tedavisini bulana ISESCO'dan 200 bin dolar ödül
İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisini bulana 200 bin dolar ödül verecek
Koronavirüsün başına ödül kondu: Tedavisini bulana ISESCO'dan 200 bin dolar ödül
03 Mart 2020 - AA
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RABAT- Merkezi Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan ISESCO'dan yapılan açıklamada, bilimsel araştırmayı teşvik amacıyla koronavirüsün tedavisi ya da aşısını bulana 200 bin dolar ödül verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

ISESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, hükümetlere, uluslararası örgütlere ve sivil toplum kuruluşlarına bu tehlikeli virüsün yayılmasına karşı yoğun çaba göstermeleri çağrısı yaptı. 

 

Anahtar Kelimeler:

isesco koronavirus

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