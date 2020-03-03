Koronavirüsün başına ödül kondu: Tedavisini bulana ISESCO'dan 200 bin dolar ödül

RABAT- Merkezi Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan ISESCO'dan yapılan açıklamada, bilimsel araştırmayı teşvik amacıyla koronavirüsün tedavisi ya da aşısını bulana 200 bin dolar ödül verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
ISESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, hükümetlere, uluslararası örgütlere ve sivil toplum kuruluşlarına bu tehlikeli virüsün yayılmasına karşı yoğun çaba göstermeleri çağrısı yaptı.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA