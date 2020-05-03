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Koronavirüsün izini süren 'sağlık dedektifleri' yoğun mesaide
Koronavirüsle mücadelede kurulan filiasyon ekibi, "dedektif" gibi iz sürerek, pozitif vakaların temaslı olduğu kişileri tek tek bulup kayıt altına alıyor
Koronavirüsün izini süren 'sağlık dedektifleri' yoğun mesaide
03 Mayıs 2020 18:21 -
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tıpkı bir "dedektif" gibi çalışan filiasyon ekipleri, koronavirüs temaslılarını bulup, kontrol altına alınmasını sağlıyor.

Kovid-19 için yapılan testlerde pozitif çıkanların temaslı olduğu kişileri tespit ederek salgının yayılmasını önlemek amacıyla 7/24 esasına göre çalışan sağlık ekipleri, Erzurum'da vaka sayısının düşmesini sağladı.

Gelen ihbarlar ve hastanede yapılan testlerin ardından özel kıyafetleriyle, mahalle mahalle, semt semt, ilçe ilçe gezerek, temaslıları belirleyen ve kontrol altında tutan birimde görevli 104 kişi bulunuyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde yediden yetmişe topyekun salgınla mücadelede önemli bir başarı elde edildiğini aktardı.
Ülke genelinde elde edilen başarının arkasında sağlık çalışanlarının geldiğini belirten Memiş, "Erzurum'da vaka sayılarının tespiti ve sonrasında temaslı kişilerin karantina altında tutulmasını sağlayan sağlıkçılarımız, şehrimizde salgınla mücadelemizde başarı çıtasını yükseltti." diye konuştu.

- Titiz çalışma yürütüyorlar

Memiş, kentte günlük test ortalamasının 200 ile 300 arasında olduğunu, gün içerisinde bir veya 2 kişi de pozitif vakaya rastlandığını bazen de hiç rastlanmadığını anlattı.

Kentte filiasyon ekiplerinin salgınla ile mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:

"Tespit ettiğimiz hasta sayısı taburcu ettiğimiz hasta sayımızdan daha düşük. Büyük bir titizlikle pandemi sürecini geçirmemiz gerekiyor. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Tedavi ve önleyici sağlık hizmetleri, salgının kontrol altında tutulmasında çok önemli bir rol oynuyor. Aile hekimleri ve diğer sağlık ekiplerinin arasında bulunduğu filiasyon ekibimizde 104 görevli bulunuyor. Türkiye'de çalışan filiasyon ekipleri arasında en iyilerinden birisi. Bu birimdeki ekiplerimiz süreci anbean takip ediyor. Erzurum kolay kolay kontrol altında tutulacak bir şehir değil. 2 bin yerleşim yeri olan bir yer. Filiasyon ekibimiz sayesinde vakalar saati saatine kontrol ediliyor."

Anahtar Kelimeler:

filiasyon koronavirus erzurum

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