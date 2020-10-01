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Koronavirüsün meslek hastalığı önergesine Bakanlıktan şaşırtan cevap: Alanımız değil!
Meclis'te sağlık emekçilerinin sorunları gündeme gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün meslek hastalığı sayılması için kendisine verilen önergelere; "Bakanlığın alanı değil" diyerek cevap verdi.
Koronavirüsün meslek hastalığı önergesine Bakanlıktan şaşırtan cevap: Alanımız değil!
01 Ekim 2020 10:23 - CUMHURİYET
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Sağlık çalışanları, bugün yeniden çalışmaya başlayacak Meclis’ten kendilerine uygulanan haksızlıkları giderecek yasal düzenlemeleri bekliyor. 

Cumhuriyet'tten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün meslek hastalığı sayılması için kendisine verilen önergelere “Bakanlığımızın görev alanına girmemektedir” dedi.

CHP’li Emir, “Sağlıkçıların çalışma koşullarından Sağlık Bakanı sorumludur. Bu Çalışma Bakanlığı’na bırakılacak bir durum değil” dedi. 

Doktor milletvekilleri CHP’li Murat Emir ve İYİ Partili Arslan Kabukcuoğlu koronavirüsün meslek hastalığı sayılması gerektiğini belirtti.

Kabukcuoğlu “Hükümetin sağlıkta şiddet yasasını yeniden ele alması lazım. Ya da tüm sağlık yerlerine 10-15 polisin çalıştığı karakol kurması lazım” ifadelerini kullandı. Hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının 3 bin 600 ek gösterge almaları için çalıştıklarını belirten Kabukcuoğlu, “Kaybedilen sağlıkçıların şehit sayılması için de yasa teklifimiz var” dedi.

Anahtar Kelimeler:

meslek hastaligi saglik bakanligi koronavirus

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People
7
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
01.10.2020 11:41:34
Sayın bakanımız son günlerde gerçek bir politikacı gibi davrandığına göre, muhtemelen bir yerlerde sıkışmışlık durumu yaşıyor. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı gibi şu dönemde daha rahat olan bir yere başvurabilirlerdi.
People
0
2) mehmet elmas (işyeri hekimi)
01.10.2020 11:19:49
ne kadar cahilce yazılmış bir başlık algı yönetimi kokuyor meslek hastalıkları iş kazaları hakkında politika gerçekleştirmek Aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığının görevidir. şaşırmak cahilliktir. aile bakanlığında bunun için kurulmuş bir GENELMÜDÜRLÜK mevcut.
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