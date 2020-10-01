Koronavirüsün meslek hastalığı önergesine Bakanlıktan şaşırtan cevap: Alanımız değil!

Sağlık çalışanları, bugün yeniden çalışmaya başlayacak Meclis’ten kendilerine uygulanan haksızlıkları giderecek yasal düzenlemeleri bekliyor.

Cumhuriyet'tten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün meslek hastalığı sayılması için kendisine verilen önergelere “Bakanlığımızın görev alanına girmemektedir” dedi.

CHP’li Emir, “Sağlıkçıların çalışma koşullarından Sağlık Bakanı sorumludur. Bu Çalışma Bakanlığı’na bırakılacak bir durum değil” dedi.

Doktor milletvekilleri CHP’li Murat Emir ve İYİ Partili Arslan Kabukcuoğlu koronavirüsün meslek hastalığı sayılması gerektiğini belirtti.

Kabukcuoğlu “Hükümetin sağlıkta şiddet yasasını yeniden ele alması lazım. Ya da tüm sağlık yerlerine 10-15 polisin çalıştığı karakol kurması lazım” ifadelerini kullandı. Hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının 3 bin 600 ek gösterge almaları için çalıştıklarını belirten Kabukcuoğlu, “Kaybedilen sağlıkçıların şehit sayılması için de yasa teklifimiz var” dedi.