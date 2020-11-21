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Koronavirüsün meslek hastalığı sayılmasıTBMM sağlık komisyonundan geçti
Koronavirüsün sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi tüm partilerin ortak kararı ile kabul edilerek TBMM sağlık komisyonundan geçti.
Koronavirüsün meslek hastalığı sayılmasıTBMM sağlık komisyonundan geçti
21 Kasım 2020 23:23 -
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), yayınladığı açıklamayla, aylardır verdikleri mücadele neticesinde önemli bir adım atılarak, koronavirüsün meslek hastalığı sayılmasının Meclis Sağlık Komisyonu tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Açıklamada şunlar yer aldı:

Meclis Sağlık Komisyonu’nda tüm partilerin temsilcilerinin ortak görüşüyle Covid-19’un sağlık emekçileri için meslek hastalığı sayılması kabul edildi. Komisyon Başkanı Recep Akdağ, ortak yasa teklifi hazırlamak için parti yöneticileri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşeceklerini söyledi.

Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleriyle birlikte Covid-19’un sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin bütün sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin karşılık bulması için mücadelemiz devam edecek.

Sağlık Komisyonu’nda onaylanan yasa teklifi bir an önce, geçmiş dönemde yaşamını yitiren ve enfekte olan sağlık emekçileri ile tüm sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan emekçileri kapsayacak şekilde yasalaşması için sürecin takipçisi olacağız.

Anahtar Kelimeler:

meclis saglik komisyonu koronavirus meslek hastaligi

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