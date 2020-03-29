'Koronavirüsün şakası yok, sağlıkçılara ekipman şart'

Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni ve Sağlık İletişimcisi İbrahim Ersoy, CNN Türk televizyonunda canlı yayınlanan Türkiye'nin Gündemi programında, sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanların koruyucu ekipman ihtiyacının olduğunu belirten Ersoy, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a doktor ve sağlık personellerinin nasıl korunmasını gerektiğini sordu. Ceyhan sağlık personeli için gerekli olan ekipmanı tek tek sıraladı ve ''ekipmandan biri bile eksik olursa, sağlık personeli enfekte olur'' dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koruyucu ekipmanın önemini şu sözlerle aktardı:

''Sağlık personeli tam gerektiği gibi ekipmanını kullanmalıdır. İki kat maske, başlık, koruyucu giysi, ayaklık, iki kat eldiven kullanan hiç kimseye virüs ulaşmamıştır. Bir tanesini bile vaktim yok ya da malzeme yok diye eksik bıraktığınız zaman enfeksiyon riski artıyor.''

''BU İŞİN ŞAKASI YOK, SAĞLIK ÇALIŞANINA EKİPMAN ŞART!''

''Şakası yok bu işin kahramanlığa da gelmez. İki kat maske bulamadım, tek kat kullanacağım o maskeyle hasta bakacağım. İki kat eldiven değil de tek kat eldiven takacağım... derse bir sağlık çalışanı, yüksek oranda virüs bulaşıyor. Sağlık personeli halk gibi değil virüsün çok yoğun olduğu dönemde hastayla çok yakın temas kuruyor. Hasta direkt yüzüne öksürüyor, yüzüne hapşırıyor. Enfeksiyonu sıçrıyor.''

''EKİPMAN EKSİKSE, HASTA EKİPMANI OLAN MERKEZE GÖNDERİLMELİ''

''Sağlık personelinin ekipmanı eksikse, hastanın ekipmanı tam olan başka bir sağlık merkezine gönderilmesi sağlanmalı. Ekipmanın biri bile eksikse hastaya temasta bulunulmamalıdır''